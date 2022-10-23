Из Apple уходит глава промышленного дизайна

Глава промышленного дизайна Apple Эванс Хэнки покинет компанию спустя три года работы. По данным Bloomberg, женщина заняла эту должность после Джони Айва.

Агентство добавило, что Хэнки уже рассказала подчинённым о том, что покинет корпорацию, по контракту она должна проработать ещё полгода. При этом в Apple пока не знают, кем заменить топ-менеджера. Стоит отметить, что именно под руководством Хэнки компания запустила, к примеру, iPhone 12, 13 и 14.

"В команде старших дизайнеров есть сильные лидеры с многолетним опытом. Эванс Хэнки планирует остаться, пока мы работаем над переходом, и мы хотели бы поблагодарить её за её руководство и вклад", — сообщили в Apple.