"Всё затряслось, будто землетрясение": Жительница Иркутска рассказала о первых минутах после падения Су-30

Ощущения после падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске были похожи на землетрясение. Об этом Лайфу рассказала свидетельница произошедшего Яна, которая живёт неподалёку от места трагедии.

Очевидица рассказала о первых минутах после падения военного самолёта Су-30 в Иркутске. Видео © LIFE

"Он [упавший самолёт] гудел, то есть как истребители гудят... Сильный очень стоял гул. Буквально, может, какие-то секунды две [прошли] — он бешено заорал. И такой грохот... Всё затряслось, будто землетрясение началось. <...> Мы поворачиваемся, из-за ограды выходим — уже всё полыхает, тут толпы народу стоят", — рассказал она.