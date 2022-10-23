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23 октября, 12:38

"Всё затряслось, будто землетрясение": Жительница Иркутска рассказала о первых минутах после падения Су-30

Очевидица рассказала о первых минутах после падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Ощущения после падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске были похожи на землетрясение. Об этом Лайфу рассказала свидетельница произошедшего Яна, которая живёт неподалёку от места трагедии.

Очевидица рассказала о первых минутах после падения военного самолёта Су-30 в Иркутске. Видео © LIFE

"Он [упавший самолёт] гудел, то есть как истребители гудят... Сильный очень стоял гул. Буквально, может, какие-то секунды две [прошли] — он бешено заорал. И такой грохот... Всё затряслось, будто землетрясение началось. <...> Мы поворачиваемся, из-за ограды выходим — уже всё полыхает, тут толпы народу стоят", — рассказал она.

В редакцию Лайфа также попало видео, на котором запечатлено, что рядом с местом падения возник пожар. Женщина добавила, что эта территория сейчас оцеплена, однако данный участок можно объехать.

В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30

В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30

Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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