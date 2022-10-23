"Всё затряслось, будто землетрясение": Жительница Иркутска рассказала о первых минутах после падения Су-30
Очевидица рассказала о первых минутах после падения военного самолёта Су-30 в Иркутске
Ощущения после падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске были похожи на землетрясение. Об этом Лайфу рассказала свидетельница произошедшего Яна, которая живёт неподалёку от места трагедии.
Очевидица рассказала о первых минутах после падения военного самолёта Су-30 в Иркутске. Видео © LIFE
"Он [упавший самолёт] гудел, то есть как истребители гудят... Сильный очень стоял гул. Буквально, может, какие-то секунды две [прошли] — он бешено заорал. И такой грохот... Всё затряслось, будто землетрясение началось. <...> Мы поворачиваемся, из-за ограды выходим — уже всё полыхает, тут толпы народу стоят", — рассказал она.
В редакцию Лайфа также попало видео, на котором запечатлено, что рядом с местом падения возник пожар. Женщина добавила, что эта территория сейчас оцеплена, однако данный участок можно объехать.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.
LIFE