Лайф снял с коптера место падения военного самолёта Су-30 в Иркутске
Последствия падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с коптера
Появились кадры с места падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске, снятые с коптера. На них видно, что сейчас пожар, начавшийся после авиакатастрофы, потушен, а вокруг лежат обломки разрушенного здания.
Кадры с места падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE
Продолжается разбор завалов, работает большое количество спецтехники. При этом, судя по видео, застройка в месте падения самолёта достаточно плотная, однако другие дома практически не тронуты.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.
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Кадр видео LIFE