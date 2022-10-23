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23 октября, 12:42

Лайф снял с коптера место падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Последствия падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске сняли с коптера

Появились кадры с места падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске, снятые с коптера. На них видно, что сейчас пожар, начавшийся после авиакатастрофы, потушен, а вокруг лежат обломки разрушенного здания.

Кадры с места падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE

Продолжается разбор завалов, работает большое количество спецтехники. При этом, судя по видео, застройка в месте падения самолёта достаточно плотная, однако другие дома практически не тронуты.

В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30

В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30

Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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