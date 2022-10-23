На шоколадном батончике Milky Way "запустили" видеоигру Doom

Специализирующаяся на выпуске различных электронных устройств с открытым исходным кодом Adafruit Industries "запустила" на шоколадном батончике Milky Way игру Doom. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Акция с шоколадным батончиком, имеющим внутри миниатюрный экран с игрой 1993 года Adafruit, приурочена к Хэллоуину. При этом к употреблению такие сладости не рекомендуются. В описании к видео компания призвала родителей проверять праздничные конфеты детей.