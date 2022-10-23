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23 октября, 12:49

На шоколадном батончике Milky Way "запустили" видеоигру Doom

Специализирующаяся на выпуске различных электронных устройств с открытым исходным кодом Adafruit Industries "запустила" на шоколадном батончике Milky Way игру Doom. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Акция с шоколадным батончиком, имеющим внутри миниатюрный экран с игрой 1993 года Adafruit, приурочена к Хэллоуину. При этом к употреблению такие сладости не рекомендуются. В описании к видео компания призвала родителей проверять праздничные конфеты детей.

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А ранее студия Striking Distance объявила о завершении разработки хоррора The Callisto Protocol. По словам разработчиков одной из самых ожидаемых игр ужасов, она выйдет 2 декабря.

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Кадр из видео YouTube-канала Adafruit Industries

Светлана Оперук

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