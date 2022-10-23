"Потери катастрофические": Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела в Шебекине
Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела в Шебекине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия вчерашнего обстрела украинскими войсками города Шебекино, в ходе которого погибли два мирных жителя, а пострадали — 13. По словам главы региона, в тяжёлом состоянии на данный момент находятся ещё пять человек.
Губернатор отметил, что все объекты, по которым били ВСУ, были коммерческими, причём большинство из них не застрахованы. В итоге собственник одного из ТЦ, который больше всего пострадал при обстреле, договорился с банком об отсрочке выплат по кредиту на год.
"Решения пока для данного предприятия нет, но мы будем искать возможность найти системное решение и помочь. Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство РФ. Сами мы уже эти объёмы не сможем вытянуть", — написал Гладков в телеграм-канале.
Глава региона также добавил, что власти возьмут на себя траты по разбору завалов пострадавших объектов. Отдельно за высочайший профессионализм он поблагодарил сотрудников полиции, МЧС, а также энергетиков и врачей.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно накануне. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей. Также ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате обстрела.
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