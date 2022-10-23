"Бельмо в глазу": Россию хотят стереть с лица земли, уверен патриарх Кирилл

Россию, то есть православную Русь, хотят стереть с лица земли из-за другого взгляда на мир. Об этом в проповеди к верующим заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.

"Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. <...> Россия для многих — бельмо в глазу. <...> Создаётся впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так", — подчеркнул он.

По словам предстоятеля РПЦ, взгляды России не соответствуют "запрограммированной системе", которая исключает Бога из жизни людей. Он считает, что текущие события нельзя оценивать как просто очередную военную кампанию и напряжение. Кроме того, патриарх Кирилл отметил, что сейчас в церкви совершаются особые молитвы за главу российского государства, власти и воинство РФ, а также за тех, от кого зависит результат сражения, в которое жители страны вступили не по своей воле.