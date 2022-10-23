Житель Подмосковья, будучи пьяным, застрелил двух друзей и сообщил об этом полиции

Житель Орехово-Зуева застрелил двух знакомых из охотничьего ружья во время пьяной ссоры. По данным ГСУ СК РФ по Московской области, в убийстве подозревается 37-летний мужчина, он уже задержан.

"22 октября 2022 года в ночные часы подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме, расположенном в городском округе Орехово-Зуево, вступил в конфликт с двумя своими знакомыми. В ходе развития ссоры мужчина взял охотничье ружьё и произвёл выстрелы в знакомых. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Подозреваемый сам сообщил правоохранителям об убийстве. Криминалисты уже осмотрели место происшествия и изъяли важные для следствия предметы, в частности ружьё, смывы и гильзы. Кроме того, сотрудники допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.