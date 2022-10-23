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23 октября, 13:19

Опубликовано новое видео падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Новое видео с моментом падения военного самолёта Су-30 в частный сектор в Иркутске появилось в паблике "Великий Устюг Инфо" в соцсети "ВКонтакте".

Момент падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Видео © VK / "Великий Устюг Инфо"

На кадрах видно, как летательный аппарат стремглав движется носом вниз прямо в дом. Затем самолёт взрывается, и улицу охватывают клубы чёрного дыма.

Лайф снял с коптера место падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Лайф снял с коптера место падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.

Обложка ©

Кадр из видео VK / "Великий Устюг Инфо"

Светлана Оперук

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