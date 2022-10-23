Опубликовано новое видео падения военного самолёта Су-30 в Иркутске
Новое видео с моментом падения военного самолёта Су-30 в частный сектор в Иркутске появилось в паблике "Великий Устюг Инфо" в соцсети "ВКонтакте".
Момент падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Видео © VK / "Великий Устюг Инфо"
На кадрах видно, как летательный аппарат стремглав движется носом вниз прямо в дом. Затем самолёт взрывается, и улицу охватывают клубы чёрного дыма.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.
Кадр из видео VK / "Великий Устюг Инфо"