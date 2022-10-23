Опубликовано новое видео падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Новое видео с моментом падения военного самолёта Су-30 в частный сектор в Иркутске появилось в паблике "Великий Устюг Инфо" в соцсети "ВКонтакте".

Момент падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Видео © VK / "Великий Устюг Инфо"

На кадрах видно, как летательный аппарат стремглав движется носом вниз прямо в дом. Затем самолёт взрывается, и улицу охватывают клубы чёрного дыма.