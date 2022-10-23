Демонстранты на улицах Брюсселя попытались расшевелить власти для защиты экологии

В Брюсселе прошёл митинг в защиту экологии, участники которого требовали от местных и общеевропейских властей усилить работу по защите планеты от изменений климата. Акцию организовала "Климатическая коалиция", в которую входит болеет 90 общественных и политических организаций.

Митинг в защиту экологии в Брюсселе. Видео © chenweihua

Инициаторы шествия уверены, что именно изменение климата напрямую влияет на расходы, поскольку из-за него и международной ситуации увеличиваются счета за энергию. Они требуют, чтобы федеральный центр и регионы проводили единую энергетическую политику.

"Это должно позволить до 2050 года достичь перехода на возобновляемую энергию на 100%", — указали организаторы митинга, передаёт РИА "Новости".