Демонстранты на улицах Брюсселя попытались расшевелить власти для защиты экологии
В Брюсселе прошёл митинг с требованием защитить планету от изменений климата
В Брюсселе прошёл митинг в защиту экологии, участники которого требовали от местных и общеевропейских властей усилить работу по защите планеты от изменений климата. Акцию организовала "Климатическая коалиция", в которую входит болеет 90 общественных и политических организаций.
Митинг в защиту экологии в Брюсселе. Видео © chenweihua
Инициаторы шествия уверены, что именно изменение климата напрямую влияет на расходы, поскольку из-за него и международной ситуации увеличиваются счета за энергию. Они требуют, чтобы федеральный центр и регионы проводили единую энергетическую политику.
"Это должно позволить до 2050 года достичь перехода на возобновляемую энергию на 100%", — указали организаторы митинга, передаёт РИА "Новости".
Протестующие выступили с требованием ускорить переформатирование жилых помещений в энергоэффективные. Они также предлагают перейти на качественный общественный транспорт, чтобы снизить выбросы диоксида углерода. Для этого нужно ввести дополнительные пошлины на сверхдоходы энергетических компаний, считают организаторы митингов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Париже прошли митинги против роста цен и климатического бездействия властей. В них приняли участие тысячи человек. А в Италии состоялись акции протеста против политики руководства страны в отношении Украины и антироссийских санкций.
Twitter / Flo_Marot