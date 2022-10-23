"Сразу выдвинули ультиматум": Полковник ФСБ в отставке раскрыл тайны штурма "Норд-Оста"

Сегодня, 23 октября, годовщина трагедии, произошедшей в 2002 году в Москве во время мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке. Ровно 20 лет назад в заложниках у террористов оказалось более 900 человек, 130 из которых погибли при штурме. Полковник ФСБ в отставке Виталий Демидкин, который управлял одной из групп спецназа по освобождению людей, впервые раскрыл подробности той спецоперации.

Как оказалось, план освобождения заложников через крышу ДК был сорван из-за прямого эфира журналистов. По словам Демидкина, представители прессы работали прямо возле места, где сотрудники спецслужб намеревались расположить базу. Корреспонденты тут же передали информацию в прямом эфире, и её услышала не только вся страна, но и боевики в зале "Норд-Оста".

"Они (террористы. — Прим. Лайфа) сразу выдвинули ультиматум: если эти трое с крыши не уйдут, мы сейчас начнём расстреливать каждого десятого заложника. После чего нам поступил приказ вернуться в оперштаб, который был в соседнем здании, в больнице", — рассказал полковник в отставке в интервью сайту kp.ru.

Демидкин также отметил, что пуск снотворного газа в зал с заложниками был вынужденной и необходимой мерой, поскольку террористы при штурме могли взорвать бомбы. В этом случае здание попросту бы сложилось, похоронив под руинами как сотни заложников, так и боевиков.