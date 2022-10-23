Шойгу обсудил с британским коллегой провокации Украины с применением "грязной бомбы"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом сообщил ему о возможной провокации со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны.

"Шойгу довёл до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — указали в ведомстве.

До этого министр во время телефонных переговоров обсудил эту тему с коллегами из Турции и Франции.