Шойгу обсудил с британским коллегой провокации Украины с применением "грязной бомбы"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом сообщил ему о возможной провокации со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны.
"Шойгу довёл до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — указали в ведомстве.
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.