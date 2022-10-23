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23 октября, 14:07

Шойгу обсудил с британским коллегой провокации Украины с применением "грязной бомбы"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом сообщил ему о возможной провокации со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны.

"Шойгу довёл до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — указали в ведомстве.

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До этого министр во время телефонных переговоров обсудил эту тему с коллегами из Турции и Франции.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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