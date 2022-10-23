Аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-30 в Иркутске завершены
Аварийно-спасательные работы на месте крушения военного самолёта Су-30 в Иркутске завершены. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко.
Кадры с места падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE
"Сил и средств на локализацию данного пожара было достаточно. На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению завершены", — сказал он на видео, которое опубликовала пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
В настоящий момент, по словам Федосеенко, объект передан сотрудникам Следственного комитета. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, сейчас компетентным органам предстоит разобраться в причинах трагедии.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.
Кадр из видео LIFE