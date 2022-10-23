Аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-30 в Иркутске завершены

Аварийно-спасательные работы на месте крушения военного самолёта Су-30 в Иркутске завершены. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко.

Кадры с места падения военного самолёта в Иркутске. Видео © LIFE

"Сил и средств на локализацию данного пожара было достаточно. На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению завершены", — сказал он на видео, которое опубликовала пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.