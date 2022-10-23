Жителей правого берега Херсонской области просят покинуть территорию из-за диверсий ВСУ

"Укронацисты будут продолжать устраивать теракты на правобережной части Херсонской области, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем жителям Херсона покинуть правобережную часть области", — написал он в телеграм-канале .

Стремоусов добавил, что всем жителям, находящимся сегодня в Херсоне, угрожает смертельная опасность "от рук нацистов и террористических организаций".

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате диверсии ВСУ в Херсоне погиб один человек и ещё трое получили ранения. Это произошло при срабатывании взрывного устройства на одной из улиц города.