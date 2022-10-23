Власти Иркутска ввели режим ЧС муниципального характера в районе, где упал самолёт Су-30

В Ленинском районе Иркутска введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после крушения военного самолёта Су-30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск. — Прим. Лайфа) ввёл на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия", — говорится в сообщении.