Власти Иркутска ввели режим ЧС муниципального характера в районе, где упал самолёт Су-30
В Ленинском районе Иркутска введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после крушения военного самолёта Су-30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети "ВКонтакте".
"Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск. — Прим. Лайфа) ввёл на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Иркутской сетевой компании, в 21:40 (16:40 мск) было восстановлено электроснабжение жилых домов. Данное сообщение приводит ТАСС.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-30 завершились.
ТАСС / AP Photo