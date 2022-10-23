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23 октября, 14:48

Власти Иркутска ввели режим ЧС муниципального характера в районе, где упал самолёт Су-30

В Ленинском районе Иркутска введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после крушения военного самолёта Су-30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск. — Прим. Лайфа) ввёл на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Иркутской сетевой компании, в 21:40 (16:40 мск) было восстановлено электроснабжение жилых домов. Данное сообщение приводит ТАСС.

Опубликовано новое видео падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Опубликовано новое видео падения военного самолёта Су-30 в Иркутске

Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы на месте крушения Су-30 завершились.

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ТАСС / AP Photo

Светлана Оперук

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