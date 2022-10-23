США жёстко ответили Украине после очередного запроса HIMARS

Соединённые Штаты Америки не будут направлять на Украину много реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за объёма их производства. По данным журнала The New Yorker, в Пентагоне резко ответили Киеву после соответствующего очередного запроса.

"Мы сразу сказали: "Вы не получите много таких систем". <…> Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", — сообщили в американском ведомстве.

По данным СМИ, стоимость одной пусковой установки — около семи миллионов долларов. Издание отмечает, что Киев ежемесячно тратит свыше пяти тысяч ракет, в то время как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч в год. Такая же сложность сейчас и с системами противовоздушной обороны, которые требует Украина. Дело в том, что у США нет большого количества запасных установок ПВО, которые можно было бы продать Незалежной, подчёркивает The New Yorker.