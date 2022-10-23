США жёстко ответили Украине после очередного запроса HIMARS
The New Yorker: США не будут поставлять Киеву много РСЗО HIMARS из-за объёма производства
Соединённые Штаты Америки не будут направлять на Украину много реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за объёма их производства. По данным журнала The New Yorker, в Пентагоне резко ответили Киеву после соответствующего очередного запроса.
"Мы сразу сказали: "Вы не получите много таких систем". <…> Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", — сообщили в американском ведомстве.
По данным СМИ, стоимость одной пусковой установки — около семи миллионов долларов. Издание отмечает, что Киев ежемесячно тратит свыше пяти тысяч ракет, в то время как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч в год. Такая же сложность сейчас и с системами противовоздушной обороны, которые требует Украина. Дело в том, что у США нет большого количества запасных установок ПВО, которые можно было бы продать Незалежной, подчёркивает The New Yorker.
Ранее Лайф уже писал, что США могут уменьшить объёмы поставляемого на Украину оружия. По данным Fox New, установок HIMARS, Javelin и гаубиц M777 становится всё меньше.
Getty Images / Dondi Tawatao