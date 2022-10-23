Туман, дымка и дождь: Москвичей предупредили об ухудшении видимости

В Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС столицы. Густая дымка и осадки могут сохраниться до утра понедельника.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до утра 24 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров", — сказано в сообщении.

Москвичам и гостям города в МЧС рекомендовали следить за детьми и быть осторожнее на дорогах.

Туманы, густая дымка и моросящий дождь в Москве — это следствие тёплого атмосферного фронта, рассказала РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Туман в Москве связан с тем, что мы находимся в зоне тёплого атмосферного фронта, продвигается в Москве тёплый воздух, это характерная погода тёплого сектора. Она будет сохраняться сегодня вечером, ночью и завтра утром. Будут моросящие осадки, плохая видимость, местами туман и густая дымка", — отметила эксперт.