В возрасте 88 лет умерла оперная певица Галина Писаренко
Галина Писаренко. Обложка © VK / Музыкальный театр
На 89-м году жизни умерла оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом сообщили в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко.
"Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог", — сказано в сообщении в группе учреждения во "ВКонтакте".
В театре назвали уход Писаренко большой потерей для почитателей её таланта, учеников, друзей и близких.
Причина смерти актрисы не называется. Прощание с ней пройдёт 26 октября в фойе Большого зала Московской консерватории.
Галина Писаренко присоединилась к труппе Музыкального театра в 1961 году, окончив Московскую консерваторию. Её знаменитое сопрано звучало в операх отечественных и зарубежных композиторов: она пела партии героинь Чайковского, Прокофьева и Римского-Корсакова, Доницетти и Массне, Моцарта и Оффенбаха, Гершвина, Бриттена, Зуппе и не только. Преподавательскую деятельность Галина Николаевна начала ещё в середине 70-х: в родной Московской консерватории она получила статус профессора и была признана одним из лучших современных педагогов по вокалу.
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