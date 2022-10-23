"На провокации не поддадимся": В Белоруссии ответили на планы Киева признать страну "оккупированной" РФ

Киев всеми силами сейчас хочет спровоцировать и втянуть Минск в украинский конфликт. Соответствующее заявление сделал зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Так парламентарий отреагировал на внесение в Верховную раду проекта постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией.

"Это попытка опять провоцировать Белоруссию на что-то. Они пугали, что мы вторгаемся, что мы на войну идём. Они пытаются любой ценой Беларусь спровоцировать и втянуть в конфликт. Но мы на провокации не поддадимся", — сказал Гайдукевич в интервью изданию Ura.ru.

Белорусский депутат отметил, что Незалежная не имеет права говорить о субъектности другой страны, так как сама "несамостоятельна и ничего не решает". Гайдукевич также добавил, что инициатора документа нардепа Алексея Гончаренко в Белоруссии никто и вовсе не воспринимает всерьёз. Сейчас у Минска, по словам парламентария, одна задача — укрепить собственную границу и не допустить удара по РФ в спину.