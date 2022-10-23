Экс-министр финансов Сунак стал фаворитом в борьбе за пост премьера Британии
Фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак. Об этом говорят коэффициенты на сайте крупной британской букмекерской конторы Ladbrokes.
По данным портала, шансы Сунака получить должность увеличились до 75% с 66,7%. А вероятность вернуться на пост бывшему премьеру Борису Джонсону упала с 34,8 до 28,6%. Резкое падение также зафиксировано у лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт — с 18,2 до 4,8%.
Риши Сунак 23 октября заявил о том, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии.
Напомним, Сунак проиграл Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, однако та спустя шесть недель подала в отставку. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. По данным СМИ, после отставки Трасс закатила две вечеринки.
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