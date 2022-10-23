Экс-министр финансов Сунак стал фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

Фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак. Об этом говорят коэффициенты на сайте крупной британской букмекерской конторы Ladbrokes.

По данным портала, шансы Сунака получить должность увеличились до 75% с 66,7%. А вероятность вернуться на пост бывшему премьеру Борису Джонсону упала с 34,8 до 28,6%. Резкое падение также зафиксировано у лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт — с 18,2 до 4,8%.