Свыше 22 тысяч жителей Херсонской области уже перебрались на левый берег Днепра

На сегодняшний день уже свыше 22 тысяч жителей Херсонской области в целях безопасности переместились с правого на левый берег Днепра. Об этом сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева.

"22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Программа эвакуации рассчитана на 60 тысяч граждан", — написала она в телеграм-канале.

Власти региона рассчитывают, что возможностью временно переместиться в комфортные условия воспользуется не менее 50 тысяч жителей правобережья, добавила Губарева.