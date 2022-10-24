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24 октября, 11:16

Свыше 22 тысяч жителей Херсонской области уже перебрались на левый берег Днепра

На сегодняшний день уже свыше 22 тысяч жителей Херсонской области в целях безопасности переместились с правого на левый берег Днепра. Об этом сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева.

"22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Программа эвакуации рассчитана на 60 тысяч граждан", — написала она в телеграм-канале.

Власти региона рассчитывают, что возможностью временно переместиться в комфортные условия воспользуется не менее 50 тысяч жителей правобережья, добавила Губарева.

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Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ГЭС.

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Кадр из видео Telegram / "Херсонский вестник"

Наталья Исакова

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