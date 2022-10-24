Свыше 22 тысяч жителей Херсонской области уже перебрались на левый берег Днепра
На сегодняшний день уже свыше 22 тысяч жителей Херсонской области в целях безопасности переместились с правого на левый берег Днепра. Об этом сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева.
"22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Программа эвакуации рассчитана на 60 тысяч граждан", — написала она в телеграм-канале.
Власти региона рассчитывают, что возможностью временно переместиться в комфортные условия воспользуется не менее 50 тысяч жителей правобережья, добавила Губарева.
Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ГЭС.
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Кадр из видео Telegram / "Херсонский вестник"