Тренер азербайджанского "Сабаха" посетовал на сокращение зарплаты после переезда из России

После переезда из России зарплата главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Мурада Мусаева сократилась вдвое. Об этом он рассказал изданию Sports.ru.

"В "Краснодаре" я получал в рублях, сейчас — в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше", — отметил Мусаев.

Он поделился, что далёк от денежной темы, никогда не просил повысить зарплату и не сравнивал свой заработок с доходом других тренеров.

"Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт — и всё. Может, это плохая черта. Если бы у меня было развито это качество, я бы в "Краснодаре" ещё больше заработал. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты", — добавил тренер.

Клуб "Сабах" Мусаев возглавил в прошлом году. До этого он работал тренером в "Краснодаре". Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата России, играла в группе Лиги чемпионов и дошла до финала Лиги Европы.