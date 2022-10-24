В районе Курской АЭС усилили меры безопасности

В Курской области принят комплекс мер по усилению контроля за безопасностью региона. Об этом на оперативном совещании администрации региона заявил губернатор Роман Старовойт.

"Принят целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона, в том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция", — сказал он.

Соответствующий комплекс мер принят в соответствии с поручениями, зафиксированными в указе президента РФ Владимира Путина. По словам Старовойта, сейчас оперативная обстановка не требует введения ограничений на въезд или выезд из региона. Губернатор также высказался по поводу третьей линии обороны, пообещав продолжение строительства из-за усиления территориального гарнизона и необходимости специального обустройства войск.