СК показал фото "майбаха", в котором убили московского таксиста бизнес-класса
Столичное управление Следственного комитета показало автомобиль такси бизнес-класса "Майбах", пассажир которого убил водителя и несколько дней катался на машине. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Следователи и криминалисты с применением специальной техники провели осмотр автомобиля, в ходе которого на водительском сиденье обнаружены замытые следы крови. Назначены необходимые судебные экспертизы, указали в СК.
Напомним, ранее в лесополосе недалеко от Сергиева Посада в Московской области нашли тело мужчины. Как выяснилось, это пропавший 31-летний водитель такси Пётр М. Мужчину, который работал на люксовом "майбахе", искали пять дней, а нашли его убитым коллеги-водители. По данным источника Лайфа, в расправе подозревают 19-летнего парня. Он вызвал водителя на элитной иномарке, покатался, а затем расправился с таксистом и продал его машину. Предположительно, на видео попал процесс продажи убийцей автомобиля его жертвы.
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