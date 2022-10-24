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24 октября, 10:57

СК показал фото "майбаха", в котором убили московского таксиста бизнес-класса

Столичное управление Следственного комитета показало автомобиль такси бизнес-класса "Майбах", пассажир которого убил водителя и несколько дней катался на машине. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Следователи и криминалисты с применением специальной техники провели осмотр автомобиля, в ходе которого на водительском сиденье обнаружены замытые следы крови. Назначены необходимые судебные экспертизы, указали в СК.

  • Салон "майбаха", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"
    Салон "майбаха", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"
  • "Майбах", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"
    "Майбах", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"
  • "Майбах", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"
    "Майбах", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"

Салон "майбаха", пассажир которого убил таксиста. Фото © Telegram-канал "Столичный СК"

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Подозреваемого в убийстве московского таксиста бизнес-класса задержали на Кубани

Подозреваемого в убийстве московского таксиста бизнес-класса задержали на Кубани

Напомним, ранее в лесополосе недалеко от Сергиева Посада в Московской области нашли тело мужчины. Как выяснилось, это пропавший 31-летний водитель такси Пётр М. Мужчину, который работал на люксовом "майбахе", искали пять дней, а нашли его убитым коллеги-водители. По данным источника Лайфа, в расправе подозревают 19-летнего парня. Он вызвал водителя на элитной иномарке, покатался, а затем расправился с таксистом и продал его машину. Предположительно, на видео попал процесс продажи убийцей автомобиля его жертвы.

Обложка ©

Telegram-канал "Столичный СК"

Артур Лапсаков

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