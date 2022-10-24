Пассажир убил московского таксиста и катался на его "майбахе" несколько дней

В лесополосе недалеко от Сергиева Посада в Московской области нашли тело мужчины. Как выяснилось, это пропавший 31-летний водитель такси Пётр М. Мужчину, который работал на люксовом "майбахе", искали пять дней, а нашли его убитым коллеги-водители. По данным источника Лайфа, в расправе подозревают 19-летнего парня. Он вызвал водителя на элитной иномарке, покатался, а затем расправился и продал его машину.

Предположительно, на видео процесс продажи убийцей автомобиля его жертвы. Видео © LIFE

17 октября Пётр уехал на работу на служебном "майбахе", а уже вечером перестал отвечать на звонки. Позднее его телефон оказался отключённым. В правоохранительные органы обратилась супруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Источник Лайфа также указывает на странные обстоятельства, при которых авто нашли: машина с московскими номерами была зафиксирована на дорогах столицы, но без переднего госномера. Вскоре оперативники вышли на её след. Оказалось, что машину продали перекупщикам. На всякий случай те зафиксировали сделку на видео, так как им показалось, что продавец выглядит подозрительно.

Тем временем коллеги Петра решили самостоятельно организовать его поиски и нашли сильно изуродованное тело около парка "Кочевник" под Сергиевым Посадом (в последний раз по биллингу его телефон выходил на связь именно там). Подозреваемого в убийстве ищут.

Убитый таксист Пётр М., тело которого найдено в лесополосе у Сергиева Посада. Фото © LIFE

Подозревается Шелест Сергий Ярославович, его ищут. Есть видео, где он продаёт машину 19 октября на чёрном рынке и получает аванс в сумме 500 тысяч рублей. А также обязуется впоследствии привезти документы "умершего отчима" и 24-го числа — оригинал ПТС авто, чтобы "забрать остальную сумму". В специализированном чате "Таксуем на майбахе" пишут, что его отец — протоиерей из Орехово-Зуева и обоих не могут найти. У погибшего Петра остались жена и пятимесячный ребёнок.

Подозреваемый в убийстве таксиста Шелест Сергий. Фото © LIFE

"Вообще, история дикая, начиная с того, что произошло жестокое убийство (тело убитого изуродовано сильно), и заканчивая продолжительным отсутствием реакции органов (человек несколько дней катался по городу на угнанной тачке без переднего номера, но его никто не остановил, несмотря на сигналы и заявления потерпевших)", — пишут в телеграм-канале "Репортёр Андрей Трофимов".