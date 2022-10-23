НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 20:44

Россия нашла нового поставщика газовых турбин

Россия закупит в Иране 40 газовых турбин

Иран поставит России оборудование, необходимое для работы газовой отрасли, — 40 турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства", — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи сообщал, что его страна заключила с Россией сделок в нефтегазовой отрасли на сумму более $40 млрд. Затем в его ведомстве уточняли, что РФ собирается начать разработку в республике шести нефтяных и двух газовых месторождений.

Российские турбины будут работать на нитках "Турецкого потока"

Российские турбины будут работать на нитках "Турецкого потока"

Напомним, что на "Северных потоках" Россия использовала турбины германского производства. Когда пришло время их чинить, оказалось, что Канада заблокировала отправку агрегатов со своего завода из-за санкций. Из-за этого возникли проблемы с работой "Северных потоков". Решение вопроса стало неактуальным из-за диверсии на трубопроводах.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров