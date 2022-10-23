Россия нашла нового поставщика газовых турбин
Россия закупит в Иране 40 газовых турбин
Иран поставит России оборудование, необходимое для работы газовой отрасли, — 40 турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства", — приводит его слова агентство Tasnim.
Ранее глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи сообщал, что его страна заключила с Россией сделок в нефтегазовой отрасли на сумму более $40 млрд. Затем в его ведомстве уточняли, что РФ собирается начать разработку в республике шести нефтяных и двух газовых месторождений.
Напомним, что на "Северных потоках" Россия использовала турбины германского производства. Когда пришло время их чинить, оказалось, что Канада заблокировала отправку агрегатов со своего завода из-за санкций. Из-за этого возникли проблемы с работой "Северных потоков". Решение вопроса стало неактуальным из-за диверсии на трубопроводах.
ТАСС / Пётр Ковалёв