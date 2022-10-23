Россия нашла нового поставщика газовых турбин

Иран поставит России оборудование, необходимое для работы газовой отрасли, — 40 турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства", — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи сообщал, что его страна заключила с Россией сделок в нефтегазовой отрасли на сумму более $40 млрд. Затем в его ведомстве уточняли, что РФ собирается начать разработку в республике шести нефтяных и двух газовых месторождений.