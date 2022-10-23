"Это просто будет неправильно": Джонсон решил не идти опять в премьеры
Борис Джонсон отказался вновь выдвигать свою кандидатуру в премьеры
Борис Джонсон. Фото © Flickr / number10gov
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру вновь. Об этом сообщает Sky News.
Как передаёт телеканал, политик опубликовал заявление, в котором высказал уверенность, что у него хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на всеобщих выборах в 2024 году.
"Есть большая вероятность, что я был бы успешен на выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября. — Прим. ред.). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно", — признался Джонсон.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить в отставку. На этом фоне появились слухи, что за место премьера вновь поборется Борис Джонсон. Он срочно вернулся в страну после отставки Трасс. И якобы даже уже заручился поддержкой однопартийцев для выдвижения.