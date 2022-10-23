"Это просто будет неправильно": Джонсон решил не идти опять в премьеры

Как передаёт телеканал, политик опубликовал заявление, в котором высказал уверенность, что у него хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на всеобщих выборах в 2024 году.

"Есть большая вероятность, что я был бы успешен на выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября. — Прим. ред.). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно", — признался Джонсон.