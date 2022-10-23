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23 октября, 20:05

"Это просто будет неправильно": Джонсон решил не идти опять в премьеры

Борис Джонсон отказался вновь выдвигать свою кандидатуру в премьеры

<p>Борис Джонсон. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52200052293/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">number10gov</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Flickr / number10gov

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру вновь. Об этом сообщает Sky News.

Как передаёт телеканал, политик опубликовал заявление, в котором высказал уверенность, что у него хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на всеобщих выборах в 2024 году.

"Есть большая вероятность, что я был бы успешен на выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября. — Прим. ред.). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно", — признался Джонсон.

Переговоры Джонсона с главным будущим соперником не увенчались успехом

Переговоры Джонсона с главным будущим соперником не увенчались успехом

Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить в отставку. На этом фоне появились слухи, что за место премьера вновь поборется Борис Джонсон. Он срочно вернулся в страну после отставки Трасс. И якобы даже уже заручился поддержкой однопартийцев для выдвижения.

Андрей Григорьев

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