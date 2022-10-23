Сбежавшего из России внука Пугачёвой нашли, и он там хорошо проводит время

Сын певцов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса, пишет Super.ru. Судя по всему, костюмированная вечеринка, в которой принял участие внук российской примадонны Аллы Пугачёвой, была посвящена грядущему празднику Хэллоуину.

Никита Пресняков отжигает в ночном клубе Лос-Анджелеса. Видео @ Telegram / Super.ru

"Как прошли ваши выходные? Никита Пресняков, например, повеселился на вечеринке: внука Аллы Пугачёвой заметили в клубе Лос-Анджелеса среди разной нечисти (всё-таки на носу Хэллоуин). Говорят, Никита отбыл в США месяц назад, ещё до скандала с фейковой мобилизацией. Теперь слухи подтвердились: музыкант коротает дни и ночи в Америке", — отмечает издание.