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23 октября, 19:57

Сбежавшего из России внука Пугачёвой нашли, и он там хорошо проводит время

Super: Никиту Преснякова заметили в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса

Сын певцов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса, пишет Super.ru. Судя по всему, костюмированная вечеринка, в которой принял участие внук российской примадонны Аллы Пугачёвой, была посвящена грядущему празднику Хэллоуину.

Никита Пресняков отжигает в ночном клубе Лос-Анджелеса. Видео @ Telegram / Super.ru

"Как прошли ваши выходные? Никита Пресняков, например, повеселился на вечеринке: внука Аллы Пугачёвой заметили в клубе Лос-Анджелеса среди разной нечисти (всё-таки на носу Хэллоуин). Говорят, Никита отбыл в США месяц назад, ещё до скандала с фейковой мобилизацией. Теперь слухи подтвердились: музыкант коротает дни и ночи в Америке", — отмечает издание.

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Ранее Лайф писал, что Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября, всего через три дня после объявления частичной мобилизации. Сообщалось, что Пресняков-младший пешком пересёк границу между Ивангородом и Нарвой, очевидно, чтобы не стоять в многокилометровых пробках.

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Telegram / Никита Пресняков

Анатолий Симоненко

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