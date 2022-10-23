Министр обороны Британии заявил о готовности помочь урегулировать конфликт Москвы и Киева

Глава Министерства обороны Великобритании Уоллес заявил, что искать разрешение конфликта на Украине — задача Киева и Москвы, заверив, что Лондон готов помочь. Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Именно Украина и Россия должны добиваться разрешения войны, и Великобритания готова оказать помощь", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Великобритании по итогам переговоров двух министров.

Уоллес заверил, что его страна, как и другие на Западе, продолжит поддерживать Украину. Вместе с тем он заявил о желании увидеть снижение напряжённости российско-украинского конфликта.