Министр обороны Британии заявил о готовности помочь урегулировать конфликт Москвы и Киева
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN
Глава Министерства обороны Великобритании Уоллес заявил, что искать разрешение конфликта на Украине — задача Киева и Москвы, заверив, что Лондон готов помочь. Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу.
"Именно Украина и Россия должны добиваться разрешения войны, и Великобритания готова оказать помощь", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Великобритании по итогам переговоров двух министров.
Уоллес заверил, что его страна, как и другие на Западе, продолжит поддерживать Украину. Вместе с тем он заявил о желании увидеть снижение напряжённости российско-украинского конфликта.
Как рассказывал Лайф, сегодня Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".