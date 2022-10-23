"Ахмат" победил "Торпедо" в 14-м туре РПЛ

Игроки футбольного клуба "Ахмат" со счётом 1:0 обыграли московское "Торпедо" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Грозном.

В команде победителей на 41-й минуте отличился Мохамед Конате. Стоит отметить, что на 16-й минуте было принято решение об отмене пенальти, который был назначен в ворота "Ахмата".

Добавим, что команда из Грозного с 23 очками делит с "Динамо" шестое и седьмое место в турнирной таблице РПЛ. А "Торпедо" оказалось на последнем, 16-м месте, с шестью очками. Московские футболисты в течение 14 туров победили только один раз, три матча с их участием закончились вничью.