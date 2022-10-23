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23 октября, 16:03

"Спартак" разнёс "Химки" в 14-м туре РПЛ

"Спартак" со счётом 5:0 обыграл "Химки" в 14-м туре РПЛ

Футболисты московского клуба "Спартак" со счётом 5:0 обыграли соперников из "Химок" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В команде победителей отличились Михаил Игнатов, Павел Мелёшин, Павел Маслов и Шамар Николсон, забивший два мяча.

Таким образом, "Спартак" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с двадцатью девятью очками. Лидером пока является петербургский "Зенит", игроки которого в 14-м туре завтра встретятся с "Сочи". Добавим, что "Химки" сейчас с девятью очками занимают 15-е место и находятся в зоне выбывания.

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Ранее Лайф писал, что ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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ФК "Спартак-Москва"

Никита Осипов

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