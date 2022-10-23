Эрдоган выступил за поставки продовольствия и удобрений из России в бедные страны

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что в рамках зерновой сделки, заключённой этим летом в Стамбуле, вскоре начнутся поставки российской сельхозпродукции и удобрений в бедные страны. Он отметил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, была затронута соответствующая тема.

"Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", — отметил турецкий лидер во время общения с молодёжью в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.