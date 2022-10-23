Эрдоган выступил за поставки продовольствия и удобрений из России в бедные страны
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что в рамках зерновой сделки, заключённой этим летом в Стамбуле, вскоре начнутся поставки российской сельхозпродукции и удобрений в бедные страны. Он отметил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, была затронута соответствующая тема.
"Надеюсь, мы сможем решить эту проблему", — отметил турецкий лидер во время общения с молодёжью в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.
Как писал Лайф, ранее Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. В свою очередь Эрдоган также согласился с российским коллегой.