Дракой Витаса с чиновником в баре занялась полиция

Полиция Москвы начала проверку обстоятельств конфликта с участием певца Витаса (Виталия Грачёва). Инцидент произошёл в одном из развлекательных заведений в центре Москвы, подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД России ранее появившуюся в СМИ информацию.

"По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе.

В полиции подтвердили, что к ним обратился мужчина. Он сообщил, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице другой участник конфликта распылил ему в лицо раздражающее вещество.