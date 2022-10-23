Дракой Витаса с чиновником в баре занялась полиция
Конфликт с участием Витаса в караоке-баре стал поводом для полицейской проверки
Полиция Москвы начала проверку обстоятельств конфликта с участием певца Витаса (Виталия Грачёва). Инцидент произошёл в одном из развлекательных заведений в центре Москвы, подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД России ранее появившуюся в СМИ информацию.
"По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе.
В полиции подтвердили, что к ним обратился мужчина. Он сообщил, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице другой участник конфликта распылил ему в лицо раздражающее вещество.
Ранее Лайф писал, что Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. По данным СМИ, конфликт начался с того, что музыкальному исполнителю в какой-то момент не понравилось поведение одного из гостей и он в грубой форме попросил его удалиться.