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23 октября, 19:25

Дракой Витаса с чиновником в баре занялась полиция

Конфликт с участием Витаса в караоке-баре стал поводом для полицейской проверки

Полиция Москвы начала проверку обстоятельств конфликта с участием певца Витаса (Виталия Грачёва). Инцидент произошёл в одном из развлекательных заведений в центре Москвы, подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД России ранее появившуюся в СМИ информацию.

"По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", — сказали в пресс-службе.

В полиции подтвердили, что к ним обратился мужчина. Он сообщил, что в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице другой участник конфликта распылил ему в лицо раздражающее вещество.

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Ранее Лайф писал, что Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. По данным СМИ, конфликт начался с того, что музыкальному исполнителю в какой-то момент не понравилось поведение одного из гостей и он в грубой форме попросил его удалиться.

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Официальная фан-группа Витаса

Арина Родионова

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