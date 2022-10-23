В Херсонской области заявили об успешном отражении атак ВСУ

Атаки Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении отбиты, ситуация остаётся стабильной. С таким заявлением в телеграм-канале выступил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что российские бойцы постоянно отражают попытки ВСУ переходить в наступление.



"На вечер 23 октября 2022 года на Херсонском направлении всё стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают", — подтвердил Стремоусов.