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23 октября, 19:32

В Херсонской области заявили об успешном отражении атак ВСУ

Замгубернатора Херсонской области Стремоусов: Ситуация стабильная, атаки ВСУ отбиты

Атаки Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении отбиты, ситуация остаётся стабильной. С таким заявлением в телеграм-канале выступил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что российские бойцы постоянно отражают попытки ВСУ переходить в наступление.


"На вечер 23 октября 2022 года на Херсонском направлении всё стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают", — подтвердил Стремоусов.

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Ранее Стремоусов также сообщил, что, несмотря на постоянные попытки ВСУ пробить линию обороны, ВС РФ отбивают все атаки. По его словам, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры.

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Telegram / Кирилл Стремоусов

Анатолий Симоненко

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