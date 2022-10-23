В Херсонской области заявили об успешном отражении атак ВСУ
Замгубернатора Херсонской области Стремоусов: Ситуация стабильная, атаки ВСУ отбиты
Атаки Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении отбиты, ситуация остаётся стабильной. С таким заявлением в телеграм-канале выступил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что российские бойцы постоянно отражают попытки ВСУ переходить в наступление.
"На вечер 23 октября 2022 года на Херсонском направлении всё стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают", — подтвердил Стремоусов.
Ранее Стремоусов также сообщил, что, несмотря на постоянные попытки ВСУ пробить линию обороны, ВС РФ отбивают все атаки. По его словам, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры.
Telegram / Кирилл Стремоусов