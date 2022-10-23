"Остерегайтесь американцев": Во Франции предупредили о готовности Байдена "взорвать" конфликт на Украине
Французский политик Филиппо: Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине
Американцы готовы на многое в преддверии своих промежуточных ноябрьских выборов. Так считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Он заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине ради получения большинства голосов.
"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8.11!" — написал Филиппо в Twitter.
Он считает, что Байден и его окружение способны на всё, лишь бы не проиграть в избирательной гонке. Политик объясняет это тем, что поражение США обрадует мир, а это не входит в планы администрации нынешнего главы Белого дома.
"Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.
Как писал ранее Лайф, Филиппо заявлял, что саботаж на "Северных потоках" показал, на что способно НАТО. Вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом для глобализации конфликта, считает он.
ТАСС / Yuri Gripas