"Остерегайтесь американцев": Во Франции предупредили о готовности Байдена "взорвать" конфликт на Украине

Американцы готовы на многое в преддверии своих промежуточных ноябрьских выборов. Так считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Он заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине ради получения большинства голосов.

"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8.11!" — написал Филиппо в Twitter.

Он считает, что Байден и его окружение способны на всё, лишь бы не проиграть в избирательной гонке. Политик объясняет это тем, что поражение США обрадует мир, а это не входит в планы администрации нынешнего главы Белого дома.

"Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.