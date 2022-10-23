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23 октября, 20:30

Пентагон признал ценность продолжения контактов с Россией по Украине

Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о ценности продолжения контактов

Продолжение контактов между Россией и США по теме конфликта на Украине представляет собой большую ценность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Как говорится в сообщении Минобороны США по итогам этих переговоров, Остин "подтвердил ценность продолжения коммуникаций", но в то же время "отверг любой предлог для российской эскалации".

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Как рассказывал Лайф, сегодня Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".

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ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Анатолий Симоненко

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