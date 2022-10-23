Пентагон признал ценность продолжения контактов с Россией по Украине
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о ценности продолжения контактов
Продолжение контактов между Россией и США по теме конфликта на Украине представляет собой большую ценность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
Как говорится в сообщении Минобороны США по итогам этих переговоров, Остин "подтвердил ценность продолжения коммуникаций", но в то же время "отверг любой предлог для российской эскалации".
Как рассказывал Лайф, сегодня Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
Новости
ТАСС / STEPHANIE LECOCQ