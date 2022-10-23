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23 октября, 20:22
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В Херсоне заявили о скором освобождении Николаева, Одессы и Днепропетровска

Стремоусов: Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-под контроля Киева скоро будут освобождены ещё три региона Украины. Об этом он написал в Telegram.

"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — уверен политик.

По его мнению, "освободить Русскую землю от неофашизма — это священный долг русских людей".

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Ранее Лайф писал, что только полный разгром ВСУ заставит Зеленского сесть за стол переговоров. При этом Украина хочет доказать Западу свою полезность, наступая в Херсонской области.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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