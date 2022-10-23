В Херсоне заявили о скором освобождении Николаева, Одессы и Днепропетровска

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из-под контроля Киева скоро будут освобождены ещё три региона Украины. Об этом он написал в Telegram.

"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — уверен политик.

По его мнению, "освободить Русскую землю от неофашизма — это священный долг русских людей".