"Угрожал убить": Житель Камчатки многократно изнасиловал таксистку

Житель села Северные Коряки в Камчатском крае напал на 34-летнюю женщину-водителя. Он избил её и изнасиловал, причём неоднократно. 50-летний пассажир угрожал ей убийством. Потерпевшей удалось вырваться и заявить на него в полицию.

"Следственным отделом по городу Елизово Следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера, сопряжённых с угрозой убийством", — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Как сообщают следователи, пассажир был под наркотиками. Сев в машину, он вскоре избил водителя, "совершил неоднократно её изнасилование и иные действия сексуального характера в лесополосе, а также в квартире по месту своего жительства". Женщине чудом удалось убежать. Доказательная база собрана, дело передано прокурору. Злоумышленнику предъявляются обвинения по двум статьям. По одной из них сельчанину грозит от четырёх до десяти лет лишения свободы.