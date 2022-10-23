МВФ обнаружил стабилизацию российской экономики вопреки санкциям

Во втором квартале 2022 года российская экономика стабилизировалась после введённых санкций. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде. Соответствующие данные приводятся в его докладе Fall Regional Economic Outlook for Europe. МВФ подчеркнул, что по итогам этого года показатель ВВП в РФ должен снизиться всего на 3,4%, а не на 6%, как прогнозировалось ранее.

В докладе также указано, что экономическое воздействие санкций на страну является хоть и мощным, но краткосрочным. По наблюдениям МВФ, слабое снижение ВВП объясняется значительной ролью государства в экономике, ростом рубля и перераспределением объёмов нефти, которые выпали вследствие санкций, в пользу других стран. При этом в МВФ считают, что последствия санкций со временем накопятся и станут ощутимее для российской экономики.

Согласно прогнозам Минэкономики РФ, спад российского ВВП по итогам этого года составит 2,9%, а вот Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует 5,5%.