Что изменит военное положение в новых регионах и как повлияет на экономику Как может измениться список тем, актуальных для Координационного совета, и пригодится ли опыт Советского Союза и ГКО. 8510 8510 Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Президент Владимир Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах России. В прифронтовых областях объявлен средний уровень реагирования, а на остальных территориях России — Южной и Центральной — повышенной готовности. Для реализации повышенных мер реагирования в части проведения мобилизации, отдельных мероприятий по территориальной обороне, защите от ЧС, удовлетворения потребностей ВС РФ, других воинских формирований, нужд населения во всех субъектах РФ созданы оперативные штабы во главе с руководителями этих субъектов.

Эксперты считают, что итоги заседания Совбеза РФ 19 октября 2022 года стали прологом к постепенному переходу России к военной системе управления государством. Ведь объём полномочий органов государственной власти будет определяться складывающейся обстановкой и вводиться соответствующий тип режима.

Вопросы повестки

Донецк. Вид на город. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Поскольку повсеместный ввод военного положения парализовал бы гражданскую экономику, то решено вводить его только в непосредственных районах боевых действий. Поскольку сферы экономики будут меняться. Например, вопросы заправок топливом будут отдаваться военным. Захочет таксист заправиться, но если прибывает военный грузовик, то приоритет отдаётся ему. То же самое касается банковских услуг и ряда других. Местные власти выходят на военных с вопросом введения продуктовых карточек, что исключит риски спекуляции и обеспечит потребности населения на время проведения СВО, рассказывают эксперты.

— Вопрос обеспечения населения продуктовыми и товарными карточками или иными документами находится на усмотрении администраций регионов. Они являются ответственными за состояние и социальный статус, благополучие населения. Если понадобится, то их введут. Хотя, насколько я понимаю, этот вопрос находится на рассмотрении формируемого Координационного совета под руководством Михаила Мишустина. Часть этой темы можно разрешить через Сергея Собянина и его специальную комиссию в Госсовете, — полагает политолог Алексей Мухин. — Только 20 октября был запущен КС, он должен определить параметры социально-экономического развития в новых условиях.

Напомним, карточки в Советском Союзе были документом, дающим право на продукты, мыло и некоторые другие товары. Также по ним можно было получить одежду, нижнее бельё, обувь и головные уборы. Были и специальные карточки на различные промышленные товары: мыло, зубной порошок и т.д. Они вводились не единым постановлением, а последовательно в разных регионах и городах страны на разные товары и продукты. Так происходило потому, что экономику даже в СССР перевести на "военные рельсы" было нельзя одномоментно. Во избежание очередей и недовольства все граждане закреплялись за магазинами или складами, где они могли получить продукты. Окончательно эта система сложилась только к 1 января 1943 года. Отменили карточки в 1947-м, и государство вернулось к верховенству денежной системы.

Вводимое военное положение даёт больше прав военным чиновникам и руководителям администраций. Благодаря указу появляется возможность переселения жителей подвергаемых обстрелам населённых пунктов. Например, обстреливаемые территории центральной России — Белгородская, Курская и Брянская области, где также происходят попытки диверсий, — в качестве меры безопасности могут организовать вооружённые и укреплённые блокпосты на приграничных дорогах, а также на подъездах к важным объектам инфраструктуры и энергетики. Принятые меры помогут адекватно реагировать и на будущие вызовы.

А вот страшилки, распускаемые украинским ЦИПсО и рядом махинаторов в анонимных телеграм-каналах, уже начали опровергать администрации новых регионов. Так, исполняющий обязанности ВГА Токмака в Запорожской области Алексей Алипов сообщил, что из-за введения военного положения на новых территориях изымать технику для нужд армии не будут.

Средний уровень реагирования и повышенной готовности

Учения мотострелковых войск Южного военного округа в Ростовской области. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Что означает введение степеней реагирования в других регионах России, где вводится два уровня? Средний уровень охватывает Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Уместно предположить об усиленном контроле за оборотом горючего, товаров первой необходимости, за закупками юрлиц, перевозками. Уровень повышенной готовности рассчитан на все регионы Центрального и Южного федеральных округов, кроме тех, что уже перечислены.

— Все меры, назначенные в ходе недавнего Совбеза, являются не принципиальными новшествами, а скорее легализацией тех практик и механизма их упорядочивания, которые сложились за время СВО. Основная цель введения военного положения в новых регионах — это легализация возможности принудительной эвакуации населения. Не секрет, что возрастает интенсивность артиллерийского огня со стороны украинских подразделений против мирных жителей. Возникла необходимость быстро и принудительно эвакуировать население, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что принятые документы ориентируют российское общество и всех граждан на ответственность и собранность в непростой обстановке противостояния с враждебными России силами. Теперь "у властных структур в регионах появилась понятная юридическая основа для последовательных действий". Что, по мнению сенатора, должно отрезвить политических противников России.

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ Когда КС объявит о новых решениях по регионам, где ввели военное положение? 0 В течение двух недель Через неделю В течение месяца