20 бутылок водки: Чего добивается Сильвио Берлускони, возвращая в повестку дружбу с Путиным Зачем Берлускони начал политическую войну с Евросоюзом из-за водки Путина и чем она может закончиться для Зеленского, США и России. 20 октября, 14:12 Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Подарок Владимира Путина, о котором заявил итальянский политик и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, грозит ему новой войной со стороны бюрократов Евросоюза. Виной всему 20 бутылок водки и доброе письмо, которые российский президент отправил своему давнему коллеге. Одно упоминание главы России в положительном ключе способно испортить карьеру европейскому политику вне зависимости от его заслуг и компетенции, тем более заявление о дружбе. Но опытный политик Берлускони, скорее всего, сделал это сознательно. Для чего ему понадобилась война с евробюрократами и чем она может закончиться для ЕС и России, рассказали эксперты.

Подарок Путина

Лидер партии "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком — в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он назвал меня первым из пяти его настоящих друзей, — сказал Берлускони.

На что реактивно отреагировала Еврокомиссия, которая не исключила, что в случае якобы подаренной Владимиром Путиным Сильвио Берлускони водки речь может идти о нарушении антироссийских санкций ЕС. Имеется в виду апрельский запрет на импорт из России в ЕС спиртных напитков. В партии попытались объяснить, что Берлускони говорил о подарке, сделанном в 2008 году. Но во вторник в СМИ попала первая часть заявлений Берлускони с закрытой встречи сторонников. Берлускони утверждает, что включение Украины в НАТО приведёт к мировой войне, а также сообщает, что восстановил отношения с президентом России.

— Все друзья Владимира Путина попадают в списки для преследования и дискриминации со стороны СМИ либо западных институций, что является совершенно незаконным. Это лишний раз подчёркивает, что западные партнёры вышли из правового поля и возвращаться туда не собираются. Охота на ведьм теперь их удел. Печально, но факт, — считает политолог Алексей Мухин. — К чему она приведёт западное сообщество? Ведь известно, чем в США закончилась охота на коммунистов: серьёзным кризисом, психологическими отклонениями у многих представителей политического бомонда. Европейское сообщество ожидает то же самое: чудес не бывает. Любая форма фобии — девиантное отклонение и имеет последствия в виде неврозов или психических проблем. Например, синдрома депрессивно-маниакального преследования.

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Мухин полагает, что Берлускони очень опытный политик, который сознательно пошёл на это. Для того чтобы повысить уровень внимания к своему новому статусу — одного из победителей выборов.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони говорил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в роли посредника для урегулирования конфликта на Украине. Ещё одно резонансное заявление итальянец сделал в отношении Зеленского: "Киев ответственен за нынешний конфликт из-за отказа от Минских соглашений".

— Война, которая ведётся на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он [Зеленский] сказал: "Я больше не нападаю" — всё бы было кончено. <...> Если такого решения не будет — война не закончится, — цитирует La Press Берлускони. В одном из своих выступлений он объяснял позицию Путина депутатам.

La Stampa опубликовала фрагмент. — Было так: в 2014 году в Минске был подписан документ между Украиной и двумя республиками Донбасса о мирном соглашении, при котором никто не нападает на другого. Украина плюёт на него. Восстанавливается через год и начинает атаковать границы двух республик. Две республики несут потери среди военных, мне говорят, 5–6–7 тысяч убитыми. Приходит Зеленский, утраивает удары по двум республикам. Путин подвергается сильному давлению со всей России. И тогда он решает выдумать спецоперацию. Он вошёл в Украину. И он столкнулся с непредвиденной и непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые на третий день стали получать деньги и оружие с Запада. И война из двухнедельной операции стала двухсотлетней войной, — рассказал Берлускони.

Ещё одним его шагом стало избрание "пропутинского" политика, депутата от партии "Лига" Лоренцо Фонтаны спикером нижней палаты парламента. Он прославился своей евроскептической позицией и неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, называя его в 2018 году "сияющим светом даже для нас на Западе". Однажды он сказал, что однополые браки и массовая иммиграция угрожают стереть с лица земли итальянские традиции.

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Накануне скандала по поводу заявления о дружбе с Путиным экс-премьера Италии, а ныне главы правой партии "Вперёд, Италия!" Берлускони, который в коалиции с нынешней главой кабинета министров Мелони расставляет однопартийцев на ключевые места, Washington Post задалась вопросом — почему "фаны Путина" выигрывают выборы в Европе.

Западные СМИ называют правых автократами, такие лидеры, по мнению американских политологов, чуть ли не подражают "авторитарному" Путину. Итальянцы выбрали националистку Мелони, в коалицию правых прошёл Берлускони. Бразильцы поддерживают Жаира Болсонару. На Филиппинах побеждает сын экс-диктатора Фердинанда Маркоса. Перечисляя победителей, WP пишет, что "их кое-что объединяло: все они вторили друг другу, обещая покончить с моральной распущенностью, открытыми границами и жаждущими власти элитами", — что совершенно не на руку американскому глубинному государству, которое ненавидит суверенные страны.

WP отмечает, что растёт и укрепляется связь между крайне правыми лидерами разных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Victor Orban) и вероятный новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) получили одобрение, выступая на собраниях Консервативной коалиции политических действий — организации, которая способствует развитию и активизации движения Трампа в США.

Bloomberg опубликовало статью с заголовком "Экс-президент Италии Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в продолжении украинско-российского конфликта".

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Вероятно, своими действиями 86-летний итальянский политик, получивший признание, решил отстаивать свои взгляды, а также начать войну против ЕС. Напомним, в крупных городах Евросоюза последние недели каждый день проходят митинги и бунты граждан, требующих решения вопросов инфляции, энергокризиса и несогласных с политикой ЕС, которую диктует Вашингтон. Кто-то должен был начать возвращать Европе истинное лицо. И в этот раз мы видим такие попытки со стороны правых консерваторов в Италии. Более того, Берлускони объясняет действия Путина, с которыми согласен, он пытается остановить украинский конфликт. Возможно, травля итальянского политика продолжится до выборов в американский Конгресс. Но затем в случае, если выиграют республиканцы, ситуация изменится, и эскалацию придётся останавливать. До этого СМИ США писали, что без помощи Запада Украина не продержится и месяца.

Фото © Shutterstock Что означает скандал Берлускони и Евросоюза из-за Путина 0 Старая гвардия хочет мира в Европе "Фаны Путина" объединяются Это работает против эскалации конфликта на Украине

Авторы Елена Ладилова