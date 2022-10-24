Дочь хозяев разрушенного дома в Иркутске объяснила, что спасло её родителей при падении Су-30

Дочь семьи, которой чудом не оказалось дома в момент падения самолёта Су-30 в Иркутске, рассказала Лайфу о первых минутах после авиакатастрофы. По словам девушки, с её родителями также жили животные, овчарку и одну кошку найти так не удалось.

Родственница семьи, на дом которой упал самолёт в Иркутске, рассказала, как её родителям удалось избежать трагедии. Видео © LIFE

"Я увидела в окно на балконе, что упал самолёт на наш дом. И побежала к родителям. Дом на две семьи. Сестра успела выскочить из второй части дома, спасла себя, мать и ребёнка. Моих не было родителей дома, они были на даче в тот момент", — рассказала Ольга Милешина.