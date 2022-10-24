Дочь хозяев разрушенного дома в Иркутске объяснила, что спасло её родителей при падении Су-30
При падении Су-30 в Иркутске погибли собака и кот, жившие вместе с хозяевами дома
Дочь семьи, которой чудом не оказалось дома в момент падения самолёта Су-30 в Иркутске, рассказала Лайфу о первых минутах после авиакатастрофы. По словам девушки, с её родителями также жили животные, овчарку и одну кошку найти так не удалось.
Родственница семьи, на дом которой упал самолёт в Иркутске, рассказала, как её родителям удалось избежать трагедии. Видео © LIFE
"Я увидела в окно на балконе, что упал самолёт на наш дом. И побежала к родителям. Дом на две семьи. Сестра успела выскочить из второй части дома, спасла себя, мать и ребёнка. Моих не было родителей дома, они были на даче в тот момент", — рассказала Ольга Милешина.
В момент падения истребителя 14-летний сын женщины ушёл гулять с собакой, ещё трое питомцев успели выбежать. Однако одну овчарку и кота найти так и не удалось. По словам спасателей, они погибли под завалами.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. Следственный комитет рассматривает две основные версии случившегося: отказ техники и ошибка пилотирования. Кроме того, экипаж истребителя мог надышаться азотом и потерять сознание в полёте.
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