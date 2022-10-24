Названы две основные версии падения Су-30 в Иркутске

Следственный комитет рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных версий падения военного самолёта Су-30 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", — сказано в телеграм-канале.

Осмотр места падения Су-30 в Иркутске. Видео © Telegram / Следком