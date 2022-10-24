Названы две основные версии падения Су-30 в Иркутске
СК назвал отказ техники и ошибку пилотирования основными версиями падения Су-30 в Иркутске
Следственный комитет рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных версий падения военного самолёта Су-30 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", — сказано в телеграм-канале.
Осмотр места падения Су-30 в Иркутске. Видео © Telegram / Следком
Сейчас проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка лётно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.
Telegram / Следком