Украинские войска необходимо доукомплектовать, поэтому в стране продлят мобилизацию. Об этом заявил главный военком Киева Юрий Максимов. Его слова приводит ТСН.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определённых направлениях уверенно ведёт наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", — сказал он в интервью ТСН.

Он добавил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным — мужчинам в возрасте до 60 лет. Максимов уточнил, что её могут вручить где угодно, это предусмотрено законом.