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Опубликовано 24 октября 2022, 07:28
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На Украине объяснили продление мобилизации

Главный военком Киева сообщил о продлении мобилизации на Украине

Украинские войска необходимо доукомплектовать, поэтому в стране продлят мобилизацию. Об этом заявил главный военком Киева Юрий Максимов. Его слова приводит ТСН.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определённых направлениях уверенно ведёт наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", — сказал он в интервью ТСН.

5 отличий мобилизации на Украине от частичной мобилизации в России
5 отличий мобилизации на Украине от частичной мобилизации в России

Он добавил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным — мужчинам в возрасте до 60 лет. Максимов уточнил, что её могут вручить где угодно, это предусмотрено законом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет.

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Twitter / GeneralStaffUA

Илья Суриков
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