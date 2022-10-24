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24 октября, 07:28

"Это необходимость": На Украине объяснили продление мобилизации

Главный военком Киева сообщил о продлении мобилизации на Украине

Украинские войска необходимо доукомплектовать, поэтому в стране продлят мобилизацию. Об этом заявил главный военком Киева Юрий Максимов. Его слова приводит ТСН.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определённых направлениях уверенно ведёт наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", — сказал он в интервью ТСН.

Большая разница: 5 отличий мобилизации на Украине от частичной мобилизации в России

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Он добавил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным — мужчинам в возрасте до 60 лет. Максимов уточнил, что её могут вручить где угодно, это предусмотрено законом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет.

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Twitter / GeneralStaffUA

Илья Суриков

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