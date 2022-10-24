ФСБ предотвратила готовившийся сторонниками ИГИЛ теракт в отделе полиции в Пятигорске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Пятигорске, который готовили сторонники террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Пятигорске предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГИЛ. Видео © ЦОС ФСБ

"В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации", — сказано в сообщении ведомства.

Среди задержанных оказались граждане республик Центрально-Азиатского региона, они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершить диверсионно-террористические акции в здании городского отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Фигуранты дали признательные показания.

В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, которые злоумышленники приобрели для самодельного взрывного устройства, а также схемы сборки, символика запрещённой организации и средства конспиративной связи, в которых была переписка с активными участниками организации.

Задержанные на допросе признались, что компоненты для СВУ они приобрели на местном рынке. Один из фигурантов приехал в Пятигорск в сентябре текущего года и устроился охранником. По его словам, задачи они получали в специально созданной группе в мессенджере.

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ, действовавшего в Москве и Воронеже. Он активно распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке через социальные сети и мессенджеры.