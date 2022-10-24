Власти Запорожья: Подрыв каховской дамбы создаст серьёзные риски для работы ЗАЭС

Если украинские военные всё-таки подорвут плотину Каховской ГЭС, то это создаст риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведёт к падению уровня воды в Каховском водохранилище. <...> Это всё несёт серьёзные риски для работы энергоблоков", — сказал он.

По словам Рогова, из-за падения уровня воды на ЗАЭС не будут поступать необходимые объёмы для охлаждения реакторов и других технологических процессов.