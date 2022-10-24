Власти Запорожья: Подрыв каховской дамбы создаст серьёзные риски для работы ЗАЭС
Рогов: Подрыв Киевом каховской дамбы создаст серьёзные риски для работы энергоблоков ЗАЭС
Если украинские военные всё-таки подорвут плотину Каховской ГЭС, то это создаст риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".
"Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведёт к падению уровня воды в Каховском водохранилище. <...> Это всё несёт серьёзные риски для работы энергоблоков", — сказал он.
По словам Рогова, из-за падения уровня воды на ЗАЭС не будут поступать необходимые объёмы для охлаждения реакторов и других технологических процессов.
Ранее на Каховском водохранилище увеличили сброс воды для минимизации ущерба при разрушении ГЭС. По словам главы Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимира Леонтьева, гидроэлектростанция продолжает работать, несмотря на то что три агрегата вышли из строя.