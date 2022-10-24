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24 октября, 06:20

Панарин забросил шайбу и единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ, сместив с первого места соотечественника, форварда "Колорадо" Валерия Ничушкина.

В матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (1:5) на счету Панарина единственная шайба своей команды. Таким образом, в шести играх сезона россиянин набрал 12 (четыре гола и восемь передач) очков, в то время как у Ничушкина 11 (6+5) баллов.

Кроме того, Панарин набирал очки во всех шести матчах в сезоне, что позволило ему повторить достижение "Рейнджерс" 13-летней давности.

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Ранее Лайф рассказывал, что Александр Овечкин забил первый гол в сезоне, прервав серию из трёх матчей без заброшенных шайб. Форвард поучаствовал в четырёх шайбах своей команды, забив два гола и отдав две голевые передачи в матче против "Ванкувера".

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Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков

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