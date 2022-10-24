В Ленобласти маршрутка слетела в кювет и перевернулась, один человек погиб

В Ленинградской области водитель маршрутки съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб один человек и шесть пострадали, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.







Инцидент произошёл примерно в 05:30 на автодороге Р21 Санкт-Петербург – Мурманск. Маршрутка двигалась из города Подпорожье в Северную столицу.

"По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадало шесть человек, один погиб на месте", — говорится в сообщении.

По факту ДТП Лодейнопольская городская прокуратура организовала проверку. Сейчас правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего, там работают следователи.