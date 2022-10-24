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24 октября, 06:27

В Ленобласти маршрутка слетела в кювет и перевернулась, один человек погиб

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Ленинградской области

В Ленинградской области водитель маршрутки съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб один человек и шесть пострадали, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

  • Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
    Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
  • Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
    Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
  • Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
    Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Маршрутное такси, съехавшее в кювет в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

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Инцидент произошёл примерно в 05:30 на автодороге Р21 Санкт-Петербург – Мурманск. Маршрутка двигалась из города Подпорожье в Северную столицу.

"По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадало шесть человек, один погиб на месте", — говорится в сообщении.

По факту ДТП Лодейнопольская городская прокуратура организовала проверку. Сейчас правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего, там работают следователи.

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Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Светлана Оперук

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