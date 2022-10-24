Американцев предупредили о возможном экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи

Обмеление реки Миссисипи грозит Соединённым Штатам экономическим кризисом. Об этом сообщила капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй в сюжете телеканала NBC, опубликованном на ютуб-канале.

Как сообщил корреспондент Морган Чески, ввиду усиления засухи некоторые участки, которые ранее были частью русла Миссисипи, стали её берегами. В сюжете журналист находится на этих обмельчавших местах. По его словам, раньше уровень воды в реке был примерно на 4,5–6 метров выше его головы. Но сейчас движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось или вообще остановилось. Такое положение дел плохо сказывается на США в целом, подчеркнула Гилдэй.

"Нам известно, насколько важное экономическое влияние всё это оказывает на Соединённые Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", — подчеркнула капитан-лейтенант.