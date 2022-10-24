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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 05:27
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Российские военные укрепляют линию обороны в ЛНР

Инженеры группировки "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР

Инженеры российской группировки "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды <…> Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать", — приводит агентство слова инженера.

Помимо бетонных конструкций участок будет закрыт противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских военных. Боец также добавил, что задач перед ними ставится всё больше.

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Ранее усиленные линии обороны появились в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, две из них укомплектовали и построили, а третья появится до 5 ноября.

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Евгения Колесникова
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