Российские военные укрепляют линию обороны в ЛНР
Инженеры группировки "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР
Инженеры российской группировки "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды <…> Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать", — приводит агентство слова инженера.
Помимо бетонных конструкций участок будет закрыт противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских военных. Боец также добавил, что задач перед ними ставится всё больше.
Ранее усиленные линии обороны появились в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, две из них укомплектовали и построили, а третья появится до 5 ноября.
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