Российские военные укрепляют линию обороны в ЛНР

Инженеры российской группировки "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды <…> Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать", — приводит агентство слова инженера.

Помимо бетонных конструкций участок будет закрыт противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских военных. Боец также добавил, что задач перед ними ставится всё больше.