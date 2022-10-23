Украинские войска обстреляли из HIMARS посёлок Покровское в ЛНР
Украинские войска открыли огонь из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по посёлку Покровское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: в 10:10 по населённому пункту Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в сообщении.
Данные о пострадавших в результате обстрела пока не приводятся.
Ранее ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома". Советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа подчеркнул, что украинские военные намеренно обстреляли отель, где он со своей командой должен был остановиться.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine