Украинские войска обстреляли из HIMARS посёлок Покровское в ЛНР

Украинские войска открыли огонь из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по посёлку Покровское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: в 10:10 по населённому пункту Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших в результате обстрела пока не приводятся.