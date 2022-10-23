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23 октября, 16:58

Украинские войска обстреляли из HIMARS посёлок Покровское в ЛНР

Украинские войска открыли огонь из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по посёлку Покровское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: в 10:10 по населённому пункту Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших в результате обстрела пока не приводятся.

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Ранее ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома". Советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа подчеркнул, что украинские военные намеренно обстреляли отель, где он со своей командой должен был остановиться.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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